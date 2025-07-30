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30 июля 2025 в 12:01

Задержка поездов в России сегодня, 30 июля: в каких регионах, что у Ростова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Восемнадцать пассажирских поездов были задержаны в Ростовской области на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как следуют поезда сегодня, 30 июля, было ли восстановлено движение?

Что известно о задержке поездов из-за ЧП с БПЛА

Накануне, 29 июля, из-за падения обломков БПЛА была нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области, а также повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Новокузнецк — Кисловодск. В результате произошедшего никто не пострадал, уточнили в РЖД.

На фоне инцидента движение поездов через станцию Сальск было приостановлено, затем организовано по временной схеме в обход поврежденного участка.

Как уточнили в РЖД, в пути следования были задержаны 18 пассажирских поездов, максимальное время ожидания достигало семь часов.

Задержки коснулись поездов: № 59 Новокузнецк — Кисловодск; № 523 Екатеринбург — Адлер; № 255 Челябинск — Новороссийск; № 509 Казань — Новороссийск; № 524 Адлер — Екатеринбург; № 358 Имеретинский Курорт — Уфа; № 254 Новороссийск — Уфа; № 98 Кисловодск — Тында; № 202 Анапа — Красноярск; № 14 Имеретинский Курорт — Саратов; № 270 Адлер — Чита и других.

«Пассажиры поездов, следующих с задержкой более четырех часов, будут обеспечены питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — уточнили в компании.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как осуществляется движение поездов 30 июля, есть ли задержки

По данным РЖД, специалисты восстановили контактную сеть и организовали движение пассажирских поездов в Ростовской области без ограничений в обоих направлениях.

После ЧП с БПЛА в Ростовской области поезда компании «Гранд Сервис Экспресс» в Крым и обратно следуют без задержек, уточнили в пресс-службе перевозчика.

Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД.

Ситуация с задержками поездов в Ростовской области находится на контроле Южной транспортной прокуратуры.

«Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования. Пассажиры могут также обратиться к дежурному прокурору Южной транспортной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.

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