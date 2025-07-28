Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 17:31

Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать

NEWS.ru составил инструкцию для пассажиров отмененных рейсов

Отменили рейс — что делать Отменили рейс — что делать Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чемоданы собраны, билеты проверены, вы уже в аэропорту, а на табло рядом с вашим рейсом надпись «отменен». Если вы оказались в числе тех, чьи планы полетели к чертям, этот материал поможет сохранить деньги, нервы и время. Рассказываем, что делать, если рейс отменили.

Что делать, если отменили рейс: пошаговая инструкция

1. Не паникуйте и уточните причину. Обратитесь к представителям авиакомпании. Уточните, по какой причине отменен рейс. Это важно для понимания ваших прав на компенсацию.

2. Попросите предоставить альтернативу. Вам обязаны предложить:

  • перевозку другим рейсом до конечного пункта назначения;

  • возврат полной стоимости билета;

  • другие способы добраться до места назначения.

Важно: если рейс отменен по вине авиакомпании, вас обязаны пересадить бесплатно, а также обеспечить питанием, местом отдыха и трансфером, если задержка значительная.

3. Требуйте обслуживания в аэропорту. Если вам нужно ждать альтернативный рейс:

  • при задержке более двух часов — положены вода и питание;

  • при задержке более шести часов ночью или восьми днем — обязаны предоставить отель и трансфер.

4. Сохраняйте все документы. Среди них:

  • посадочный талон, если он был;

  • скриншот отмены рейса;

  • специальную справку от сотрудников аэропорта;

  • храните чеки, если потратились на питание, такси, проживание и т. п.

5. Запросите компенсацию. Если отмена произошла по вине авиакомпании, вы можете вернуть часть средств или полную стоимость билета.

6. Проверьте страховку. Некоторые полисы туристического страхования включают выплаты при отмене рейса. Проверьте свой договор — возможно, вам положена дополнительная компенсация.

Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отмена рейса и невозвратный билет — что важно знать

Если рейс отменен по инициативе авиакомпании, вы имеете все те же права, что и с обычным билетом:

  • вы можете вернуть 100% стоимости билета, даже если он невозвратный;

  • получить альтернативный рейс без доплаты;

  • также вам положены компенсации и обслуживание на время ожидания следующего рейса.

Важно: понятие «невозвратный» распространяется на добровольный отказ от поездки. Но если рейс отменили не вы, а перевозчик — это их ответственность, и они обязаны вернуть деньги или предложить альтернативу.

рейс
самолет
полет
отмена авиарейсов
Виктория Семёнова
В. Семёнова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Менеджер Subway запер маленькую девочку в комнате для персонала
Академик раскрыл, включат ли в рацион россиян продукты из сверчков
Россиянам объяснили, что будет со стоимостью билетов на рейсы «Аэрофлота»
Евросоюз не сможет выполнить данное Трампу обещание о $600 млрд
Политолог назвал важный нюанс взлома «Аэрофлота»
Из московского ТЦ эвакуировали 150 человек из-за предмета с проводами
«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»
Россиянам напомнили о смертельном вреде загара
В Госдуме призвали ответить на взлом «Аэрофлота»
Психиатр оценил обновленный список противопоказаний для вождения авто
Бизнесмен выкупил права на первый альбом Гуфа
Стало известно, сколько уголовных дел возбудила ФТС в 2025 году
Миколог назвал главный недостаток грибов в Московском регионе
Составлен список российских артистов, которые до сих пор спонсируют ВСУ
«Все мужики собрались»: в тайге 1,5 тысячи человек наказали педофила
Стало известно, чем может закончиться для Зеленского скандал с НАБУ
Не бойтесь промочить носы! Куда сходить в Москве в дождь
Лукашенко может в ближайшее время встретиться с Путиным
МИД Эстонии вызвал российского дипломата из-за нарушения морской границы
Один из самых дорогих игроков КХЛ перешел в «Металлург»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года
Общество

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 27 июля 2025 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.