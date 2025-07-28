Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать

Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать NEWS.ru составил инструкцию для пассажиров отмененных рейсов

Чемоданы собраны, билеты проверены, вы уже в аэропорту, а на табло рядом с вашим рейсом надпись «отменен». Если вы оказались в числе тех, чьи планы полетели к чертям, этот материал поможет сохранить деньги, нервы и время. Рассказываем, что делать, если рейс отменили.

Что делать, если отменили рейс: пошаговая инструкция

1. Не паникуйте и уточните причину. Обратитесь к представителям авиакомпании. Уточните, по какой причине отменен рейс. Это важно для понимания ваших прав на компенсацию.

2. Попросите предоставить альтернативу. Вам обязаны предложить:

перевозку другим рейсом до конечного пункта назначения;

возврат полной стоимости билета;

другие способы добраться до места назначения.

Важно: если рейс отменен по вине авиакомпании, вас обязаны пересадить бесплатно, а также обеспечить питанием, местом отдыха и трансфером, если задержка значительная.

3. Требуйте обслуживания в аэропорту. Если вам нужно ждать альтернативный рейс:

при задержке более двух часов — положены вода и питание;

при задержке более шести часов ночью или восьми днем — обязаны предоставить отель и трансфер.

4. Сохраняйте все документы. Среди них:

посадочный талон, если он был;

скриншот отмены рейса;

специальную справку от сотрудников аэропорта;

храните чеки, если потратились на питание, такси, проживание и т. п.

5. Запросите компенсацию. Если отмена произошла по вине авиакомпании, вы можете вернуть часть средств или полную стоимость билета.

6. Проверьте страховку. Некоторые полисы туристического страхования включают выплаты при отмене рейса. Проверьте свой договор — возможно, вам положена дополнительная компенсация.

Планы полетели к чертям: отменили рейс — что делать Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отмена рейса и невозвратный билет — что важно знать

Если рейс отменен по инициативе авиакомпании, вы имеете все те же права, что и с обычным билетом:

вы можете вернуть 100% стоимости билета, даже если он невозвратный;

получить альтернативный рейс без доплаты;

также вам положены компенсации и обслуживание на время ожидания следующего рейса.

Важно: понятие «невозвратный» распространяется на добровольный отказ от поездки. Но если рейс отменили не вы, а перевозчик — это их ответственность, и они обязаны вернуть деньги или предложить альтернативу.