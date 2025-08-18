«Империалист»: Путин пошутил над Лавровым из-за свитера

Президент РФ Владимир Путин на саммите в Анкоридже с американским коллегой Дональдом Трампом перед началом переговоров в шутку назвал империалистом российского главу МИД Сергея Лаврова, заявил журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале. В публикации упоминается, что дипломат появился перед прессой в свитере с надписью «СССР».

Диалог произошел, когда госсекретарь США Марко Рубио похвалил рубашку Лаврова. Путин, который был рядом, произнес ироничное замечание: «Это намек? Он [Лавров] вам подарит!» После чего Лавров рассказал президенту, что показался на публике перед мероприятием в свитере с яркой надписью. У главы государства нашелся шутливый комментарий и на это: «Империалист», — сказал Путин американскому госсекретарю, указывая при этом на Лаврова.

Ранее стало известно, что свитшот с надписью на груди «СССР», в котором Лавров появился на Аляске перед саммитом, стоит 10 990 рублей. Подобные модели выпускает российская фирма из Челябинска.

Между тем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин считает, что толстовка российского министра иностранных дел может символизировать оттепель в отношениях РФ и Соединенных Штатов. По его словам, такой жест можно интерпретировать как намек на возможность сближения, несмотря на текущую конфронтацию.