Путин ознакомился с новой реактивной системой залпового огня

Президенту России Владимиру Путину показали новую реактивную систему залпового огня, сообщается на сайте Кремля. Глава государства ознакомился с огнеметной системой ТОС-2, которая уже используется в зоне специальной военной операции.

Путину также представили зенитно-артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО», он рассчитан на борьбу с воздушными целями. Кроме того, президент осмотрел перспективные вооружения в рамках посещения ПАО «Мотовилихинские заводы» в Перми.

Путин также поздравил сотрудников предприятия с профессиональным праздником — Днем оружейника. Он напомнил, что завод — это единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

Ранее сообщалось, что перспективный авиационный двигатель-демонстратор технологий ПД-35 успешно проходит второй этап испытаний. На текущей стадии проверяются работоспособность и надежность новейших отечественных деталей компрессоров и турбин.

Также Путин заявил, что двигатели уровня ПД-14 для самолетов создают всего четыре государства, включая Россию. Страна входит в ограниченный круг производителей подобной техники, отметил он на встрече с лидерами парламентских фракций.