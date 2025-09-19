«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 21:34

Трамп назвал точную дату встречи с Эрдоганом в Белом доме

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября. В соцсети Truth Social американский политик также охарактеризовал отношения с лидером ближневосточной страны как «очень хорошие».

Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что стороны сотрудничают в сфере масштабной закупки самолетов Boeing. Также Вашингтон и Анкара участвуют в крупной сделке по истребителям F-16. Кроме того, Трамп сообщил, что ожидает результативных переговоров по F-35.

Ранее американский политик анонсировал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между двумя руководителями государств.

Также на Западе стало известно, что Трамп хочет пригласить британского короля Карла III на празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Предварительные планы находятся в стадии проработки, уточнили журналисты.

