Трамп назвал точную дату встречи с Эрдоганом в Белом доме Трамп сообщил о встрече с Эрдоганом в Белом доме 25 сентября

Президент США Дональд Трамп анонсировал предстоящую встречу с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября. В соцсети Truth Social американский политик также охарактеризовал отношения с лидером ближневосточной страны как «очень хорошие».

Я рад приветствовать 25 сентября в Белом доме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Мы с президентом работаем над множеством торговых и военных сделок, — подчеркнул Трамп.

Президент США уточнил, что стороны сотрудничают в сфере масштабной закупки самолетов Boeing. Также Вашингтон и Анкара участвуют в крупной сделке по истребителям F-16. Кроме того, Трамп сообщил, что ожидает результативных переговоров по F-35.

Ранее американский политик анонсировал встречу с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее. Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между двумя руководителями государств.

Также на Западе стало известно, что Трамп хочет пригласить британского короля Карла III на празднование 250-летия независимости Соединенных Штатов в 2026 году. Предварительные планы находятся в стадии проработки, уточнили журналисты.