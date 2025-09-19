Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Южной Корее

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social подтвердил проведение встречи с председателем Китая Си Цзиньпином в рамках саммита АТЭС. Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров между двумя руководителями государств.

В своем заявлении Трамп уточнил, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Южной Корее с 31 октября по 1 ноября. Американский президент также анонсировал взаимные визиты на высшем уровне в следующем году.

Я также договорился с председателем Си [Цзиньпином], что мы встретимся на саммите АТЭС в Южной Корее, что я совершу визит в Китай в начале следующего года и что председатель Си [Цзиньпин], в свою очередь, приедет в Соединенные Штаты в подходящее время, — написал Трамп.

Ранее научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов заявил, что телефонный разговор Си Цзиньпина и Дональда Трампа никак не повлияет на продолжающуюся технологическую войну между Пекином и Вашингтоном. По его словам, администрация главы Белого дома придерживается позиции, что утечка высоких технологий толкает КНР к резкому рывку.