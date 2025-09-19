«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 16:13

Политолог раскрыл, к чему приведет разговор Си Цзиньпина и Трампа

Политолог Кортунов: технологическая война между Китаем и США будет продолжаться

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Телефонный разговор китайского и американского лидеров Си Цзиньпина и Дональда Трампа никак не повлияет на продолжающуюся технологическую войну между Пекином и Вашингтоном, выразил мнение в беседе с NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. По его словам, администрация главы Белого дома придерживается позиции, что утечка высоких технологий толкает КНР к резкому рывку.

Трамп и Си Цзиньпин могли обсудить по телефону двухсторонние отношения и те проблемы, которые сегодня имеются в торгово-экономической сфере. Если говорить о высоких технологиях, то, я думаю, по итогам диалога компромиссов ждать не стоит. Администрация Трампа придерживается точки зрения, что утечка высоких технологий из страны в Китай во многом предопределяет способность КНР к технологическому рывку. Они считают, что если Китай лишить доступа, то это скажется на росте экономики. Технологическая война будет продолжаться, — пояснил Кортунов.

Он не исключил, что в ходе разговора лидеры двух стран могли обсудить взаимное снижение тарифов, будущее соцсети TikTok и поставки новейших чипов. По словам политолога, Вашингтон осознает высокую зависимость американского потребителя от китайских товаров, поэтому в этой области вероятны взаимные уступки.

В ходе переговоров Трампа с Си Цзиньпином, мне кажется, речь шла о том, насколько можно договариваться о взаимном снижении тарифов на общую торговлю. [Лидеры] обсудили будущее TikTok в Соединенных Штатах и возможные поставки высокотехнологической продукции из Китая, прежде всего чипов последних поколений. Вашингтон, безусловно, осознает, что Пекин — это очень важный источник потребительских товаров. Если вдруг торговля прекратится, тогда американскому потребителю придется платить на несколько тысяч долларов в год больше, чтобы сохранить ту номенклатуру, к которой он привык. Поэтому здесь вполне возможны какие-то компромиссы, — резюмировал Кортунов.

Ранее Трамп заявил, что США могут вновь отложить введение повышенных пошлин на товары из Китая. Он добавил, что стороны «довольно близки к сделке» в рамках всеобъемлющих торговых договоренностей.

Китай
США
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
