18 сентября 2025 в 20:42

Трамп может снова отложить пошлины против Китая

США могут вновь отложить введение повышенных пошлин на товары из Китая, заявил президент страны Дональд Трамп. На совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером американский лидер добавил, что стороны «довольно близки к сделке» в рамках всеобъемлющих торговых договоренностей, передает пресс-служба Белого дома.

Мы можем пойти на продление [договоренностей] с Китаем, но это будет продление на тех же условиях, что и сейчас. Это довольно хорошие условия, — сказал Трамп.

Ранее на этой неделе Трамп анонсировал телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября, в ходе которого планируется утвердить условия сделки по приобретению TikTok американскими компаниями. Текущая отсрочка пошлин, предусматривающая взаимное снижение тарифов на 90 дней, истекает 10 ноября.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия в рамках 19-го пакета антироссийских санкций планирует включить в черный список ряд банков и нефтеперерабатывающих заводов из Индии и Китая. Данные меры будут направлены против предприятий, которые, по мнению Европы, участвуют в поставках российской нефти.

