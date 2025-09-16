Трамп озвучил новую информацию о дальнейшей судьбе TikTok

Группа крупных компаний проявляет интерес к покупке социальной сети TikTok, заявил американский лидер Дональд Трамп телеканалу Fox News. По его словам, у Соединенных Штатов уже имеется сделка в этом направлении.

У нас есть сделка по TikTok. Мы достигли сделки с Китаем. Мы поговорим с председателем [КНР] Си [Цзиньпином] в пятницу, чтобы все утвердить, — высказался американский лидер.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация США и власти Китая пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве по TikTok. Заявление было сделано после переговоров Бессента с китайскими чиновниками в Мадриде. Министр отметил, что достигнуто рамочное соглашение, подробности которого пока не раскрываются. В ближайшие недели стороны проведут новые консультации.

До этого Белый дом 19 августа официально зарегистрировал аккаунт в TikTok после попытки запрета платформы. В первые часы на странице появился 27-секундный ролик о достижениях президента Трампа, собравший более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.