Белый дом завел аккаунт в TikTok после неудачной попытки его запретить

Белый дом во вторник, 19 августа, завел официальный аккаунт в сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok после попытки его запретить. Правительство США сразу опубликовало 27-секундный видеоролик, посвященный достижениям американского президента Дональда Трампа. Видео в течение первого часа получило свыше 7,5 тысячи лайков и 500 комментариев.

Каждый день я просыпаюсь полный решимости обеспечить лучшую жизнь людям по всей стране. Я — ваш голос, — говорит Трамп в видео.

К утру среды, 20 августа, на аккаунт уже были подписаны свыше 63,5 тысячи пользователей. Видео с Трампом получило 44,5 тысячи лайков и 12,6 тысячи комментариев.

19 января 2025 года в США вступил в силу запрет на использование TikTok. Приложение было удалено из магазинов Google Play и App Store. Основной причиной запрета стало беспокойство властей США, что данные пользователей TikTok могут быть переданы правительству КНР. Однако через несколько часов после вступления запрета в силу — благодаря обещанию Трампа — TikTok восстановил свою работу.

Ранее в Кембриджском словаре появились слова «скибиди», «делулу» и «традвайф», которые считаются популярными в TikTok. По словам его составителей, это означает, что такие неологизмы прочно прижились и никуда не денутся. Как указал руководитель лексической программы Колин Макинтош, интернет-культура меняет английский язык, и за этим процессом интересно наблюдать.