В Кембриджский словарь добавили популярные в TikTok слова

The Guardian: в Кембриджский словарь добавили слова «скибиди» и «делулу»

В Кембриджском словаре появились слова «скибиди», «делулу» и «традвайф», которые считаются популярными в TikTok, передает The Guardian. По словам его составителей, это означает, что такие неологизмы прочно прижились и никуда не денутся. Как указал руководитель лексической программы Колин Макинтош, интернет-культура меняет английский язык, и за этим процессом интересно наблюдать.

«Скибиди», «традвайф» и «делулу» — среди новых слов, вошедших в Кембриджский словарь в этом году. Этот выбор подтверждает растущее влияние TikTok поколения на английский язык, — сказано в материале.

Ранее сообщалось, что в Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН приняли два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард». В частности, первое слово можно произносить «мильон», а второе — «мильярд».

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что певец Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах. В частности, он стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа.

