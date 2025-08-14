В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами РАН утвердила два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН приняли два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», следует из материалов орфографического словаря учреждения. В частности, первое слово можно произносить «мильон», а второе — «мильярд».

Упомянутая норма распространяется и на производные слова — «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный». При этом словарь фиксирует только написание лексических единиц, но не регулирует их современное употребление.

