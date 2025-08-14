Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами

РАН утвердила два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард»

В Институте русского языка имени В. В. Виноградова РАН приняли два варианта произношения слов «миллион» и «миллиард», следует из материалов орфографического словаря учреждения. В частности, первое слово можно произносить «мильон», а второе — «мильярд».

Упомянутая норма распространяется и на производные слова — «миллионный» — «мильонный», «миллиардный» — «мильярдный». При этом словарь фиксирует только написание лексических единиц, но не регулирует их современное употребление.

Ранее ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина заявила, что запрет мата приведет к тому, что он сохранит свою силу. По ее словам, в каких-то сложных жизненных ситуациях он помогает переживать людям очень сильные эмоции.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что певец Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах. В частности, он стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа.

