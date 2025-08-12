Лингвист рассказала, к чему приведет запрет мата Лингвист Левонтина: чем больше мат запрещают, тем лучше он сохранит свою силу

Запрет мата приведет у тому, что он сохранит свою силу, заявила в беседе с 360.ru ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Ирина Левонтина. По ее словам, в каких-то сложных жизненных ситуациях он помогает переживать людям очень сильные эмоции.

Чем больше мат запрещают, тем лучше в нем сохраняется вот эта страшная табуированность и невероятная сила, которая его именно и отличает. Поэтому очень хорошо, пусть запрещают, он от этого только лучше сохраняется, — подчеркнула Левонтина.

Накануне, 11 августа, в Госдуме зарегистрирован законопроект, которым предлагается блокировать информационные материалы на цифровых платформах и в социальных сетях, содержащих нецензурную брань. К таковым относятся четыре общеизвестных слова, начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и выражения, говорится в пояснительной записке.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что певец Сергей Шнуров дал повод поднять вопрос о запрете мата в публичном пространстве, когда нашел способ законно браниться на концертах — стал вводить возрастные ограничения, подписывать гарантийные письма для организаторов и платить за каждое матерное слово 1000 рублей штрафа. По его мнению, мат — это оскорбление святости материнства.