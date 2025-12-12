Названы новые слова, которые появились в русском языке в 2025 году

Ведущий научный сотрудник ИЛИ РАН Валерий Ефремов рассказал о появлении в русском языке 90 новых слов и словосочетаний в 2025 году, передает ТАСС. Среди них — «байкшеринг», «бедроттинг», «бумераскер», «вайб-кодер», «манки-брэнчинг» и другие.

Также в языке появились слова «лабубомания» и «нацмессенджер», уточнили в агентстве. По словам эксперта, при завершении анализа данных 2025 года ожидается еще не менее 200 неологизмов.

Ранее портал «Грамота.ру» назвал словом года «зумер». Второе и третье места заняли «выгорание» и «ред-флаг» соответственно. Победителя определили 469 филологов из 23 научные организации по всей России в ходе рейтингового голосования. Слово «зумер» получило поддержку 42% экспертов. За лидером с небольшим отрывом следовали «выгорание» (38%), «ред-флаг» (37%) и «промпт» (36%).

До этого сообщалось, что Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года. Этим словом обозначался намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытался набрать популярность.