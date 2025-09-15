США и Китай договорились о работе TikTok Министр финансов США Бессент подтвердил договоренности с Китаем по TikTok

Администрация США и власти Китая достигли договоренностей по дальнейшей работе TikTok, сообщает Reuters со ссылкой на американского министра финансов Скотта Бессента. Заявление было сделано после переговоров Бессента с китайскими должностными лицами в Мадриде.

По словам министра, стороны выработали рамочное соглашение. Однако он не огласил его подробностей. В ближайшие недели Вашингтон и Пекин проведут новые консультации. Представитель США на переговорах Джеймисон Грир отметил, что договоренности предусматривают переход сервиса под контроль американской компании.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что делегациям в Мадриде удалось достичь больших успехов относительно компании, которую «очень хотели спасти молодые люди», возможно, подразумевая TikTok. Он добавил, что американская молодежь будет очень рада достигнутым договоренностям.

До этого Трамп подтвердил наличие серьезных потенциальных покупателей для социальной сети TikTok в Соединенных Штатах. По словам президента, переговоры о продаже платформы ее нынешним китайским владельцем ByteDance американским инвесторам находятся в активной фазе. Трамп уточнил, что пока не обсуждал этот вопрос с председателем КНР Си Цзиньпином, но планирует сделать это в ближайшее время.