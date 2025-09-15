Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 15:51

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Си Цзиньпином

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 19 сентября, собирается провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома в своей соцсети Truth Social назвал результаты встречи американской и китайской делегаций в Европе очень хорошими.

Важная встреча по вопросам торговли между США и Китаем в Европе прошла очень хорошо! <…> В пятницу я поговорю с председателем Си. Отношения по-прежнему очень крепкие, — написал Трамп.

Он также отметил, что делегациям удалось достичь больших успехов относительно компании, которую «очень хотели спасти молодые люди», возможно, подразумевая TikTok. Он добавил, что американская молодежь будет очень рада достигнутым договоренностям.

Ранее Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Глава государства подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен «так или иначе» в ближайшей перспективе. Американский лидер избегал конкретных временных рамок, но выразил оптимизм относительно скорейшего проведения переговоров.

США
Дональд Трамп
переговоры
лидеры
Си Цзиньпин
