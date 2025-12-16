Новый год-2026
Мосгорсуд оштрафовал TikTok на 8 млн рублей

Московский суд назначил компании TikTok Pte.Ltd штрафы на 8 млн рублей за нарушение российского законодательства, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Всего сервису выписали два штрафа.

Постановлениями мирового судьи судебного участка Nº422 Таганского района Москвы TikTok Pte.Ltd. признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 19.7.10 — 4 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи), — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что администрация приложения TikTok начала массово блокировать комментарии, содержащие эмодзи в виде зеленой коробки с яблочным соком. Эта мера связана с предположениями, что данный смайл может использоваться в качестве замаскированного антисемитского символа. Как поясняют пользователи, подобное использование основано на созвучии английских слов juice (сок) и Jews (евреи), что позволяет обходить автоматическую модерацию.

До этого президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса. В тексте сказано, что «крупнейшую долю и контроль» в новой структуре будут иметь граждане США и их данные будут надежно защищены.

