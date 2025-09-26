Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 01:59

TikTok перешел под контроль бизнеса США

Трамп заключил сделку о переходе TikTok под контроль бизнеса США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об утверждении сделки, согласно которой работа TikTok в США перейдет под контроль американского бизнеса, передает пресс-служба Белого дома. В тексте сказано, что «крупнейшую долю и контроль» в новой структуре будут иметь граждане США, и их данные будут надежно защищены.

Отмечается, что «приложением TikTok в США будет управлять новая совместная компания, базирующаяся в Соединенных Штатах». Китайская компания ByteDance получит в ней долю в размере «менее 20%», а «оставшаяся часть будет принадлежать определенным инвесторам».

Параметры сделки, как я считаю, очень выгодны для нашей страны, — добавил он.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация США и власти Китая пришли к соглашению о дальнейшем сотрудничестве по TikTok. Заявление было сделано после переговоров Бессента с китайскими чиновниками в Мадриде. Министр отметил, что достигнуто рамочное соглашение, подробности которого пока не раскрываются. В ближайшие недели стороны проведут новые консультации.

До этого Белый дом 19 августа официально зарегистрировал аккаунт в TikTok после попытки запрета платформы. В первые часы на странице появился 27-секундный ролик о достижениях президента Трампа, собравший более 7,5 тыс. лайков и 500 комментариев.

