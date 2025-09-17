Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 20:46

Европа рискнула «оскалить» санкции на Китай и Индию

Handelsblatt: Еврокомиссия введет санкции против банков и НПЗ из Индии и Китая

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В рамках нового, 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия планирует включить в черный список ряд банков и нефтеперерабатывающих заводов из Индии и Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. По ее данным, эти меры будут направлены против предприятий, которые, по мнению Европы, участвуют в поставках российской нефти.

Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, которые продолжают импортировать большие объемы нефти из России, чем поддерживают российскую военную экономику, — говорится в материале.

Пакет санкций, который будет представлен для обсуждения 19 сентября, также предусматривает расширение перечня нефтяных танкеров, занимающихся перевозкой российского сырья и нефтепродуктов. Эти меры призваны ограничить возможности России по обходу ранее введенных ограничений на экспорт энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Брюссель также намерен ускорить полный запрет на поставки российского газа и нефти до середины 2027 года, хотя ранее предлагалось постепенное сокращение импорта до 2028 года. При этом ЕК отклонила требование президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.

Европа
Еврокомиссия
санкции
Россия
Индия
Китай
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Почему сентябрьский виноград самый полезный? Узнайте тут!
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.