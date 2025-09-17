Европа рискнула «оскалить» санкции на Китай и Индию Handelsblatt: Еврокомиссия введет санкции против банков и НПЗ из Индии и Китая

В рамках нового, 19-го пакета антироссийских санкций Еврокомиссия планирует включить в черный список ряд банков и нефтеперерабатывающих заводов из Индии и Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. По ее данным, эти меры будут направлены против предприятий, которые, по мнению Европы, участвуют в поставках российской нефти.

Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, которые продолжают импортировать большие объемы нефти из России, чем поддерживают российскую военную экономику, — говорится в материале.

Пакет санкций, который будет представлен для обсуждения 19 сентября, также предусматривает расширение перечня нефтяных танкеров, занимающихся перевозкой российского сырья и нефтепродуктов. Эти меры призваны ограничить возможности России по обходу ранее введенных ограничений на экспорт энергоносителей.

Ранее сообщалось, что Брюссель также намерен ускорить полный запрет на поставки российского газа и нефти до середины 2027 года, хотя ранее предлагалось постепенное сокращение импорта до 2028 года. При этом ЕК отклонила требование президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.