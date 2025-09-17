Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России

Еврокомиссия планирует представить 19 сентября новый, ужесточенный пакет санкций против России, сообщает немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в ЕС. По ее данным, ограничения направлены на ускорение отказа Европы от российских энергоносителей и усиление давления на Китай и Индию.

Еврокомиссия планирует представить на этой неделе новый, более жесткий пакет санкций против России. Целью является, с одной стороны, ускорение общеевропейского отказа от российской нефти и газа. С другой стороны, Еврокомиссия хочет усилить давление на Индию и Китай, — говорится в материале.

Еврокомиссия планирует ввести ограничения против банков и нефтеперерабатывающих заводов из третьих стран, которые участвуют в торговле с Россией. В черный список также будут добавлены новые нефтяные танкеры, относящиеся к так называемому «теневому флоту».

Брюссель также намерен ускорить полный запрет на поставки российского газа и нефти до середины 2027 года, хотя ранее предлагалось постепенное сокращение импорта до 2028 года. При этом ЕК отклонила требование президента США Дональда Трампа о введении штрафных пошлин против Китая и Индии.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия также планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан России. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран Шенгенской зоны.