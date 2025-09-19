«Интервидение-2025»
В Кремле рассказали о ходе испытаний перспективного авиадвигателя

Двигатель-демонстратор ПД-35 проходит второй этап испытаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективный авиационный двигатель-демонстратор технологий ПД-35 успешно проходит второй этап испытаний, сообщила пресс-служба Кремля. На текущей стадии проверяются работоспособность и надежность новейших отечественных деталей компрессоров и турбин.

Испытания проводятся на крупнейшем в России открытом испытательном стенде, где уже выполнено более 50 запусков силовой установки. В ходе тестовых запусков двигатель продемонстрировал тягу, превышающую 35 тонн при работе на взлетном режиме.

Технологические решения, отрабатываемые в рамках проекта ПД-35, станут основой для создания целого семейства турбореактивных двигателей большой мощности. Разработка охватывает диапазон тяги от 24 до 38 тонн, что позволит оснащать перспективные самолеты различного класса.

Разработкой агрегата занимается АО «ОДК-Авиадвигатель», а производством — ПАО «ОДК-Пермские моторы». Оба предприятия входят в состав Объединенной двигателестроительной корпорации, которая является частью государственной корпорации «Ростех».

Программа по созданию ПД-35 была запущена в 2017 году и включает внедрение 20 новых критических технологий отечественной разработки. Среди ключевых инноваций — применение полимерных композиционных материалов для изготовления лопаток вентилятора, которые на 40% легче традиционных титановых аналогов.

Производство демонстратора технологий было организовано в 2023 году, а первые испытания начались в 2024 году. В октябре прошлого года двигатель успешно завершил первоначальный этап испытаний, подтвердив заявленные характеристики.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что двигатели уровня ПД-14 для самолетов создают всего четыре государства, включая Россию. Страна входит в ограниченный круг производителей подобной техники, отметил он на встрече с лидерами парламентских фракций.

