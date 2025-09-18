Путин объяснил уникальность двигателей ПД-14 для самолетов

Двигатели уровня ПД-14 для самолетов создают всего четыре государства, включая Россию, сообщил президент Владимир Путин. Страна входит в ограниченный круг производителей подобной техники, отметил он на встрече с лидерами парламентских фракций, которую транслирует пресс-служба Кремля.

Четыре страны всего делают двигатели, подобные [ПД-14], включая Россию, — подчеркнул Путин.

ПД-14 — это первый современный турбовентиляторный двигатель, разработанный в России компанией «Авиадвигатель» из Перми. Он относится к пятому поколению и развивает тягу от 12,5 до 14 тонн на взлете. Двигатель стал головной моделью новой линейки ПД, куда также входят ПД-8, ПД-35, а еще газотурбинные установки и мотор для вертолетов. Название расшифровывается как «перспективный двигатель с тягой 14 тонн».

Ранее Путин посетил учения «Запад-2025», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Глава государства надел по этому случаю военную форму. Он осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог» и модель «Кайо-Т4», а также заглянул под капот СТС «Сармат» и автомобиля «Улан-U2».