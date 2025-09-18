Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:43

Путин объяснил уникальность двигателей ПД-14 для самолетов

Путин: Россия входит в состав четырех стран, производящих двигатели ПД-14

ПД-14 — российский турбовентиляторный двигатель 5-го поколения ПД-14 — российский турбовентиляторный двигатель 5-го поколения Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Двигатели уровня ПД-14 для самолетов создают всего четыре государства, включая Россию, сообщил президент Владимир Путин. Страна входит в ограниченный круг производителей подобной техники, отметил он на встрече с лидерами парламентских фракций, которую транслирует пресс-служба Кремля.

Четыре страны всего делают двигатели, подобные [ПД-14], включая Россию, — подчеркнул Путин.

ПД-14 — это первый современный турбовентиляторный двигатель, разработанный в России компанией «Авиадвигатель» из Перми. Он относится к пятому поколению и развивает тягу от 12,5 до 14 тонн на взлете. Двигатель стал головной моделью новой линейки ПД, куда также входят ПД-8, ПД-35, а еще газотурбинные установки и мотор для вертолетов. Название расшифровывается как «перспективный двигатель с тягой 14 тонн».

Ранее Путин посетил учения «Запад-2025», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области. Глава государства надел по этому случаю военную форму. Он осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог» и модель «Кайо-Т4», а также заглянул под капот СТС «Сармат» и автомобиля «Улан-U2».

Владимир Путин
двигатели
Россия
производители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.