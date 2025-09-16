Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 18:37

Появилось видео с Путиным в камуфляже и с пистолетом на учениях «Запад»

Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа налево) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино Владимир Путин и министр обороны РФ Андрей Белоусов (справа налево) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на территории военного полигона Мулино Фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин посетил учения «Запад-2025», которые проходят на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула. Глава государства одет в военную форму.

Путин отметил, что целью учений является отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии. Президент добавил, что «Запад-2025» проходит на 41 полигоне, а участие в учениях принимают 100 тыс. военнослужащих.

Глава государства осмотрел гибридный мотоцикл «Бульдог» и модель «Кайо-Т4», а также заглянул под капот СТС «Сармат» и автомобиля «Улан-U2». Глава государства также проверил салон машины управления командира ДШБ «Буран-10», где ему представили российские программные решения, используемые в зоне специальной военной операции.

Ранее Путин наградил почетной грамотой медиков из Камчатского края, проявивших самоотверженность и профессионализм при оказании помощи в экстремальных условиях. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, документ представлен на портале публикования правовых актов. Он также поблагодарил врачей.

Владимир Путин
Россия
камуфляж
военные учения
Нижегородская область
