15 сентября 2025 в 17:30

Путин наградил камчатских медиков за профессионализм и самоотверженность

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой медиков из Камчатского края, проявивших самоотверженность и профессионализм при оказании помощи в экстремальных условиях. Глава государства подписал соответствующее распоряжение, документ представлен на портале публикования правовых актов. Он также поблагодарил врачей.

За высокий профессионализм, самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Арушаняна Мисака Гегамовича — врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская больница № 2», — говорится в документе.

Ранее Путин наградил председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Накануне, 14 сентября, политику исполнилось 60 лет.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов получил орден Мужества. На прошлой неделе, 8 сентября, военачальнику исполнилось 70 лет.

Россия
Владимир Путин
указы
награждения
врачи
медики
