Путин наградил Медведева орденом в день его 60-летия

Путин наградил Медведева орденом в день его 60-летия Путин наградил Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Документ опубликован на портале правовой информации. Сегодня, 14 сентября, политику исполнилось 60 лет.

За большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, — написано в документе.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов получил орден Мужества. 8 сентября военачальнику исполнилось 70 лет. Государственную награду вручили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

До этого глава государства поздравил с юбилеем народную артистку России Ларису Долину. Ей исполнилось 70 лет. В своем поздравлении президент отметил самобытный талант и прекрасные вокальные данные певицы и упомянул важность ее наставнической деятельности. Он также пожелал исполнительнице здоровья, успехов и вдохновения. Кроме того, Путин назвал Долину выдающейся певицей.