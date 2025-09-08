Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 21:22

Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества

Валерий Герасимов Валерий Герасимов Фото: kremlin.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации. 8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича, — сказано в документе.

Ранее Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов страны. Звание «Мать-героиня» получили Олеся Короп из Тульской области и Любовь Короченцева из Ростовской области. Награды присвоены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, орденом «Родительская слава» отмечены семьи из Дагестана, ЯНАО, Курганской, Челябинской, Пензенской, Псковской областей и Республики Коми.

До этого Путин через спецпредставителя США Стива Уиткоффа передал орден Ленина заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине. Награда вручена в память о ее 21-летнем сыне Майкле Глоссе, погибшем в зоне СВО в 2024 году.

