Путин наградил начальника Генштаба РФ орденом Мужества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов удостоен ордена Мужества, следует из указа российского президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовой информации. 8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича, — сказано в документе.

Ранее Путин наградил многодетные семьи из 12 регионов страны. Звание «Мать-героиня» получили Олеся Короп из Тульской области и Любовь Короченцева из Ростовской области. Награды присвоены за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Кроме того, орденом «Родительская слава» отмечены семьи из Дагестана, ЯНАО, Курганской, Челябинской, Пензенской, Псковской областей и Республики Коми.

До этого Путин через спецпредставителя США Стива Уиткоффа передал орден Ленина заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине. Награда вручена в память о ее 21-летнем сыне Майкле Глоссе, погибшем в зоне СВО в 2024 году.