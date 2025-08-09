Путин передал «Орден Ленина» сотруднице ЦРУ, чей сын погиб на СВО

Президент России Владимир Путин через спецпредставителя США Стива Уиткоффа передал советскую медаль «Орден Ленина» заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлине, сообщил CBS News со ссылкой на осведомленные источники. По данным издательства, награда была вручена в связи с гибелью на СВО ее 21‑летнего сына Майкла Глосса.

Уточняется, что молодой человек в 2024 году погиб, сражаясь за российскую армию на Украине. Источники CBS утверждают, что передача медали происходила в дипломатическом порядке через американского посредника.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин удостоил академика РАН Александра Чубарьяна государственной премии за вклад в гуманитарную деятельность. Ученый известен как крупнейший в стране специалист по истории взаимоотношений России и Европы в XX–XXI веке.

Также Путин вручил главреду медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Медиаменеджер, приняв награду, поблагодарила российского лидера. Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля.