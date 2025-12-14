Россия проведет военные учения в островных джунглях Индийского океана Россия и Шри-Ланка проведут военные учения в условиях джунглей в 2026 году

Россия и Шри-Ланка проведут совместные военные учения «Тропа росомахи» в 2026 году, сообщила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, которые приводит ТАСС, вооруженные силы обеих стран будут отрабатывать боевые действия в условиях джунглей.

Да, учения «Тропа росомахи» в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях. В этой области Шри-Ланка обладает обширным опытом. Есть планы продолжить это, и в 2026 году учения, я думаю, пройдут в Шри-Ланке, — рассказала Гунасекера.

