14 декабря 2025 в 12:12

Россия проведет военные учения в островных джунглях Индийского океана

Россия и Шри-Ланка проведут военные учения в условиях джунглей в 2026 году

Россия и Шри-Ланка проведут совместные военные учения «Тропа росомахи» в 2026 году, сообщила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера. По ее словам, которые приводит ТАСС, вооруженные силы обеих стран будут отрабатывать боевые действия в условиях джунглей.

Да, учения «Тропа росомахи» в основном направлены на борьбу с терроризмом, и мы изучаем тактику ведения боевых действий в джунглях. В этой области Шри-Ланка обладает обширным опытом. Есть планы продолжить это, и в 2026 году учения, я думаю, пройдут в Шри-Ланке, — рассказала Гунасекера.

Ранее сообщалось, что Южная Корея выразила протест России и Китаю из-за их совместного воздушного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Сеуле заявили, что будут и дальше реагировать на такие действия в своей опознавательной зоне ПВО по правилам международного права.

До этого стало известно, что европейские лидеры пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США. Источники заявили, что ЕС сталкивается с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.

