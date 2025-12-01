Европа обратилась к США по поводу американских войск Bloomberg: ЕС пытается убедить США не выводить войска из Европы

Европейские лидеры пытаются убедить США не сокращать численность американских войск в Европе, поскольку проведенные в ноябре военные учения в Румынии показали зависимость европейцев от США, передает Bloomberg со ссылкой на источники. ЕС сталкивается с проблемами в логистике и стратегических средствах обеспечения.

За закрытыми дверями европейские чиновники изо всех сил пытались убедить своих американских союзников не выводить войска. Вашингтон пытался развеять опасения своих партнеров, заявляя, что не бросит их на произвол судьбы, — сказано в материале.

В качестве примера несамостоятельности ЕС аналитики привели логистику. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил Румынию, что в случае нападения союзники придут ей на помощь. Однако генерал Максим До Тран, командир французской бронетанковой бригады, дислоцированной в Румынии, пожаловался на задержки во время 10-дневного путешествия в эту страну. По его словам, путь через Грецию и Болгарию пролегал через пять самолетов, 11 поездов и около 15 конвоев.

Ранее депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет сравнил заявление Европарламента с требованием вывода российских войск из Крыма и Донбасса со «сбоем матрицы». По его словам, речь идет о доказательстве неспособности европейской стороны адекватно воспринимать реальность.