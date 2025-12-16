Песков отшутился по поводу заявления «коалиции желающих» Песков пошутил, что «коалиция желающих» на прямую линию с Путиным не обращалась

Во время визита в кол-центр программы «Итоги года» пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили про заявление так называемой «коалиции желающих» о готовности разместить войска на Украине, передают «Вести» в Telegram-канале. Представитель президента РФ ответил на это шуткой.

«Коалиция желающих» на прямую линию не обращалась, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что «коалиция желающих» завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращения огня, рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По его словам, с лидерами стран был проведен соответствующий политический процесс.

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.

Кроме того, правящая коалиция в ФРГ согласовала план по расширению военного германо-украинского сотрудничества. Документ насчитывает 10 пунктов. В Берлине планируют на регулярной основе консультироваться по вопросам вооружений на уровне военных ведомств, расширить присутствие бизнеса из ФРГ в области вооружений и создать координационное бюро оборонной промышленности Украины.