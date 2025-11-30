День матери
30 ноября 2025 в 09:50

Армии двух стран отправились к границе с Россией

Yle: Финляндия начала совместные с Британией военные учения у российской границы

Фото: NATO
Финляндия и Великобритания начали масштабные военные учения Northern Axe 25 («Северный топор») в районе приграничного с Россией города Кухмо, сообщило финское издание Yle. По информации портала, в маневрах задействовано около трех тысяч военнослужащих, включая 600 резервистов, а также около 600 единиц техники, включая танки, вертолеты и беспилотные аппараты.

В учениях участвуют около 3 тыс. человек, из которых порядка 600 являются резервистами. Также задействованы подразделения пограничных округов Кайнуу и Северной Карелии, а также Великобритании, — говорится в материале.

Цель учений — подготовить войска к ведению оборонительных, сдерживающих, наступательных и ночных боевых действий в суровых условиях Северной Финляндии. С 29 ноября по 1 декабря войска переместятся на полигон Вуосанка, где пройдут основные операции. Для части призывников эти маневры станут последними перед переводом в резерв.

Ранее Финляндия начала строить забор рядом с российской границей и оснащать его камерами наблюдения. В Лапландии работы почти завершены, а весь проект длиной более 200 километров планируют закончить к лету 2026 года. При этом полностью границу протяженностью 1300 километров перекрыть не удастся.

