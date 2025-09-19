Сын Кадышевой получил «Золотое кольцо». Это конец театру и ансамблю?

Недавно СМИ стало известно, что сын певицы Надежды Кадышевой и Александра Костюка Григорий стал владельцем 70% ООО «Театр „Золотое кольцо“». Мужчина также помогает родителям с ансамблем «Золотое кольцо». Что Григорий может сделать со своей долей театра и как это повлияет на карьеру самой Кадышевой, которая с недавних пор так популярна у зумеров, — в материале NEWS.ru.

В чем обвиняли сына Кадышевой

Григорий родился в 1984 году, через два года после того, как его родители обвенчались. Мальчик получил фамилию папы — Костюк. Родители всегда исполняли желания сына, он никогда ни в чем не нуждался.

Григорий занимает должность директора ансамбля «Золотое кольцо». На концерте Кадышевой в Москве он выступал вместе с ней на сцене. Поскольку артистка сейчас очень популярна у зумеров, к ее семье приковано повышенное внимание.

Этой весной первая жена Григория Анжелика Бирюкова, с которой он жил в браке с 2011 по 2017 год, появилась в эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1». Она сообщила, что Костюк бросил ее, когда их сыну было восемь месяцев. Бирюкова перестала общаться с мужем и связалась с ним, только когда ей понадобилось разрешение на выезд ребенка за границу.

«Когда мне потребовалось его разрешение на выезд ребенка за границу, он вышел на связь и каждый раз требовал деньги, постепенно до одного миллиона рублей», — сказала она в эфире.

После этого через суд Анжелика лишила Григория родительских прав. Также Бирюкова обвинила сына Кадышевой в том, что он присваивает себе деньги «Золотого кольца», а недостачу в бухгалтерии объясняет родителям тем, что организаторы не доплатили за концерты.

Второй раз Григорий женился в 2022-м на дочери крупного бизнесмена Габриелле Мерман. Но брак продержался всего год. Как только девушка забеременела, Григорий оставил ее. По суду он должен выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей. Габриелла рассказала в программе НТВ «Ты не поверишь», что отец ребенка пытается оспорить эту сумму.

Надежда и Григорий Кадышевы Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

«Он не согласен с суммой алиментов. Он вообще не хочет платить! Ни Григорий, ни Надежда ни разу не видели ребенка. Малыша, рожденного в первом браке, они видели один раз на праздновании годика. Второй раз — в два годика. Я считаю, это ненормально — не видеть своего ребенка. Для меня это загадка. Если бы я была мудрой, вряд ли бы вышла замуж за Григория», — заявила Мерман.

Весной 2025-го бывшая жена Костюка рассказала изданию StarHit, как они отдыхали после свадьбы за границей.

«После свадьбы на все деньги, которые нам подарили, мы улетели в Дубай на медовый месяц. Гриша буквально швырялся деньгами. А к концу поездки муж завел песню, что он весь в кредитах и залогах, что у него проблемы по стройке, которая, скорее всего, даже не существовала. Тут же он улетает в Москву, пообещав, что через три дня ко мне прилетит. Он оставил меня одну в Дубае на седьмом месяце беременности с двумя карточками, на которых вообще не было средств», — рассказала Габриелла.

Мерман тогда удивлялась и спрашивала Григория, почему у него возникли проблемы с деньгами, ведь его мать — популярная певица.

«Гриша отвечает, что давно ничего с этого не имеет, все проекты в минусе, так как огромный долг по театру. Театр у них в залоге, и Костюк реально должен всей Москве! В итоге он якобы занимает „последние 60 тысяч рублей“ у друга. И в этот же день едет просить огромную сумму у моего папы. Отец дал ему реальные советы, как поступить, дал контакты. Но денег не дал. После этого Гриша сразу к моей маме, она тоже отказала. И все, Гриша начал сливаться», — сообщила Габриелла.

Бизнесвумен Дарья Де Батс (Рывкина) рассказала StarHit, что у нее с сыном Кадышевой был мимолетный роман. По ее словам, она помогала «Золотому кольцу» с пиаром и Григорий занял у нее крупную сумму. Как отметила Дарья, его долг вырос до 20 млн рублей. Большую часть он так и не вернул, добавила она.

На вопрос, почему на Григория не подадут в суд, Дарья ответила так: «Многие боятся. Костюки умеют навешать лапши на уши. Некоторые верят, что он вхож в какие-то высокие кабинеты, чего на самом деле нет и в помине. Считаю, что Гриша реально талантливый и харизматичный».

Бизнесвумен сообщила, что театр находился в залоге у банка. Сейчас, по словам Дарьи, Григорий должен многим людям. Сумма выросла до 500 млн на момент весны 2025-го.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что сделает со своей долей активов театра сын Кадышевой

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Григорий стал владельцем 70% ООО «Театр „Золотое кольцо“», доля Надежды Кадышевой теперь составляет 30%. Ранее компанией владели поровну певица и ее муж Александр Костюк.

Судя по данным СПАРК, ООО «Театр „Золотое кольцо“» приносит прибыль, но у учреждения также остались долги. Сейчас Григорию, который получил больший процент активов, важно вывести театр из кризиса. Адвокат Майя Шевцова сомневается, что, учитывая долги Костюка, у него это получится.

«Если информация о его мотивах и долгах соответствует действительности, с высокой вероятностью активы могут быть использованы не для развития, а для решения личных финансовых проблем», — пояснила юрист NEWS.ru.

Бывший директор Кадышевой Борис Горшков рассказал в телешоу, что Григорий говорил об Александре Костюке и Надежде Кадышевой. «Что мне родители? Вот когда наследство оставят — вот тогда да. Я их как капитал рассматриваю», — процитировал экс-сотрудник слова Григория.

Шевцова пояснила, что, обладая 70%, Григорий де-факто получает единоличный контроль над ООО: может самостоятельно принимать ключевые решения, включая смену гендиректора, одобрение крупных сделок с имуществом театра и даже его ликвидацию.

Читайте также:

Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х

Киркоров будет главным? Зачем в РФ хотят создать профсоюз артистов

«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва