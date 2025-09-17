Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х

Артисты 90-х стали чаще становиться звездами соцсетей. Певец Олег Газманов покорил зумеров после видео с фестиваля «Новая волна». Его коллеги по сцене Надежда Кадышева и Татьяна Буланова успешно дают концерты перед молодежью и хорошо на этом зарабатывают. Сможет ли главный «есаул страны» собирать полные залы зумеров и почему сейчас в моде музыка 90-х — в материале NEWS.ru.

Как Газманов стал популярен у зумеров

Газманов исполнил на «Новой волне» хит 90-х «Я по жизни загулял». «Танцы коленей» певца и артистов балета были засняты на видео. После выступления зумеры стали повторять эти простые движения и публиковать в соцсетях. В комментариях пишут, что хотят такие же «сильные и уверенные колени», как у артиста. Газманов стал настолько востребован среди молодежи, что теперь за одно выступление, по данным SHOT, он просит гонорар около 7 млн рублей.

Певцу очень понравилось, что молодежь повторяет за ним. Он запустил в соцсетях флешмоб «Танцуй как Газманов», где призывает выкладывать свои версии танцев на его песню. Певец публикует на личной странице понравившиеся ролики.

Сейчас в Сети пишут, что у «энергосберегающего» танцора Булановой появился сильный конкурент в лице Газманова. Артиста также обсуждают гораздо активнее, чем певца Егора Крида, у которого недавно произошел скандал на концерте.

Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Почему у зумеров популярна музыка 90-х

Эксперты считают, что у нового поколения музыка неотделима от визуального контента, потому что у зумеров клиповое мышление. У молодежи становятся популярны не песни артиста как таковые, а его образ в целом, дополненный танцами, фриковатым поведением или яркими костюмами.

«Необычные танцы, стиль, подача дополняют песни, и именно этим артисты из 90-х цепляют молодежь. Срабатывает своеобразный крючок. Трек вирусится у молодежи вместе с визуальной подачей. Сейчас одно от другого неотделимо», — сказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Продюсер и основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько считает, что у хитов прошлого есть своя особая энергетика, которая привлекает внимание, будучи помноженной на странные танцы и интересные концертные номера.

«Хорошая песня — это необходимое, но недостаточное условие. Если в записи нет энергии или интересного нарратива, она не зацепит публику. Важен эффект умножения песни на танец с точки зрения вирусности. Сегодня мы видим, что артисты из далекого прошлого олицетворяют совершенно другую культуру. Современные исполнители отражают вседозволенность и искренность, что уже стало привычным. У артистов прошлого своя правда и подача, которая в новинку молодежи, и к ней хочется примкнуть», — объяснил Загорулько NEWS.ru.

Сам Газманов считает плохим симптомом то, что старые песни сейчас становятся вирусными и расходятся в соцсетях. «Это плохо. Такое веяние означает, что у нас дефицит новых ярких мелодий, людей. Пытаются выезжать на аранжировках, но они не делают погоды», — заявил певец.

Рудченко считает, что мелодичность и позитивное настроение старых композиций сейчас привлекают молодежь. «Песни прошлого обладают определенной хитовостью. В отличие от лирики рэпа. Молодежь как раз ищет в музыке развлекательный контент и позитивные эмоции. Поэтому мелодии 90-х им так „заходят“. Сейчас не так много развлекательного в музыке», — сказал эксперт.

Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Когда спадет интерес к музыке 90-х у зумеров

Загорулько считает, что после каждого всплеска популярности неизбежно наступает спад. Но артисты 90-х за это время могут обрести новую аудиторию, которая будет ходить на их концерты долгие годы.

По мнению Рудченко, ажиотаж вокруг звезд, которые стали мемами, продлится недолго — максимум год после начала второй волны популярности.

«Кадышева, Буланова, Газманов смогут собирать полные залы максимум год. Артисты правильно пользуются ситуацией и удваивают гонорары. Потому что позже аудитория просто переключится на кого-то другого, кто также завирусится в соцсетях. У артистов, которые вдруг стали невероятно популярны ранее, произойдет ожидаемый спад. И вернуть себе былую славу они смогут, если чем-то еще привлекут аудиторию», — утверждает продюсер.

Читайте также:

Киркоров будет главным? Зачем в РФ хотят создать профсоюз артистов

«Справляется как настоящий донской казак»: близняшки о разводе Диброва

Блонд, сексуальные вырезы, костюмы: как менялся стиль Полины Дибровой