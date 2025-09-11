Блонд, сексуальные вырезы, костюмы: как менялся стиль Полины Дибровой

Телеведущий Дмитрий Дибров разводится с женой Полиной. За время брака со звездой ростовская модель стала настоящей светской львицей и бизнес-леди. Недавно Полина кардинально преобразилась и перекрасилась в блондинку. С чем останется Диброва после развода, как изменился ее стиль и делала ли она пластику — в материале NEWS.ru.

С чем осталась Полина Диброва после развода

Развод Дмитрия и Полины Дибровых стал одной из самых обсуждаемых тем августа. Сначала в СМИ появилась информация, что супруга изменила телеведущему с другом семьи, бизнесменом, миллиардером Романом Товстиком.

Жена предпринимателя Елена Товстик заявила, что знала об изменах мужа. Она наняла адвоката Екатерину Гордон для бракоразводного процесса. Несмотря на претензии к Товстику, в итоге его супруга согласилась на мировую: бизнесмен уже предоставил бывшей жене приличное финансовое обеспечение.

Адвокат Александр Добровинский представляет интересы Диброва в бракоразводном процессе. В «Очень странном подкасте» юрист заявил, что телеведущий хотел вступить в дебаты, но он его попросил решить вопросы полюбовно.

Дмитрий и Полина Дибровы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В окружении Полины утверждают, что супруг оставил ее ни с чем. «Дима молчит, не говорит ничего дурного о Полине и об их разводе, поскольку это прописано в их мировом соглашении. Почему Дима согласился на это? Полина ушла от него „в одних трусах“. Ушла в чем пришла, все это документально оформлено», — поделилась подруга Дибровой.

У Полины остался ее бизнес Dibrova Club. Супруги договорились о совместной опеке над детьми: 15-летним Сашей, 11-летним Федором и 10-летним Ильей.

Как изменился стиль Полины Дибровой

Когда Полина только вышла замуж за Диброва в 2009 году, она попыталась выглядеть так же, как ее гламурные подруги из Москвы. Девушка часто отдавала предпочтение слишком откровенным, пестрым нарядам, могла надеть все лучшее сразу. Сейчас ее гардероб сильно изменился. Создательница сервиса Stylebox стилист Ольга Ким сказала NEWS.ru, что Полина следит за последними мировыми тенденциям.

«Это прослеживается в ее стиле. Превалирует выраженная сексуальность образов, глубокие вырезы, открытое тело, облегание. Все это вернулось моду в этом сезоне», — сказала стилист.

Недавно накануне бранча своего клуба Полина стала блондинкой. По словам Дибровой, она решила сменить имидж с помощью парика, но в будущем не исключает, что решится на окрашивание. Ким не рекомендовала бы Дибровой переходить на «светлую сторону».

«Я бы опиралась на натуральный цвет волос, на мой взгляд, свой оттенок делает образ более „натуральным“, целостным и поэтому выглядит дороже», — отмечает эксперт.

Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма «Обитаемый остров. Схватка» в кинотеатре «КАРО-фильм Пушкинский», 2009 год Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Какие операции или инъекции делала Полина Диброва

В Сети часто обсуждают внешность Дибровой, некоторые подозревают ее в пластике и уколах красоты. Косметолог-эстетист, косметический разработчик, косметолог в косметологическом центре «Киян Бьюти» Элина Капитонова считает, что у Полины очень хорошая кожа лица для ее возраста — 36 лет. Эксперт выразила мнение в разговоре с NEWS.ru, что у Дибровой была только контурная пластика.

«Полина работает над качеством кожи, над ее состоянием, плотностью и сиянием. Скорее всего, делает увлажняющие процедуры, такие как биоревитализация, мезотерапия, коллагеностимулирующие инъекции. С помощью ботокса ей, возможно, чуть приподняли кончик носа, использовали инъекции, чтобы убрать выраженную платизму в области шеи. Скорее всего, Полине делали контурную пластику губ в натуральной технике. Ее кожа очень хорошая, плотная, контурной пластики в зоне носослезной борозды и подбородка я не наблюдаю», — резюмировала эксперт.

