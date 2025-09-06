Бывшая жена Диброва похвасталась кардинальной сменой имиджа

Полина Диброва, которая недавно развелась с телеведущим Дмитрием Дибровым, не откладывает вечеринки в долгий ящик. Для одной из них она кардинально сменила имидж, примерив парик платиновой блондинки, и опубликовала снимки в своих социальных сетях.

Мероприятие в средневековом стиле прошло в рамках клуба, который сама Диброва основала восемь лет назад для жительниц элитного района Москвы. Вечеринка была посвящена открытию сезона 2026 года.

Сезон-2026 начинается! Я еду на наш фантастический, невероятный вечер. Хочу вам признаться: собралась дома ровно за двадцать минут. У меня есть несколько париков на выручку в таких случаях + немного косметики, и я справилась с ситуацией. Как вам? — вышла на связь с подписчиками Диброва.

Парик платиновой блондинки женщина разбавила розовым платьем-бюстье. Образ был дополнен массивным колье. Сама Диброва призналась, что подготовка к событию заняла у нее немного времени благодаря заранее подготовленным аксессуарам.

Ранее сообщалось, что похожего на Диброва мужчину застали в нетрезвом виде с полуголыми девушками в подмосковном отеле. В публикации говорится, что он общался с двумя спутницами прямо на открытой террасе. Инсайдер утверждает, что шоумен щедро одаривал их алкоголем и цветами в номер.