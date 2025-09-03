Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 19:03

Похожего на Диброва мужчину заметили с полуобнаженными девушками

Super: похожий на Диброва мужчина проводил время с полуголыми девушками в отеле

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Super.ru сообщил, как похожего не телеведущего Дмитрия Диброва мужчину застали в нетрезвом виде с полуголыми девушками в подмосковном отеле. В публикации говорится, что он общался с двумя спутницами прямо на открытой террасе. Инсайдер утверждает, что шоумен щедро одаривал их алкоголем и цветами в номер.

Как сообщает издание, происходящее зафиксировали 27–28 июля на фоне слухов ведущего о разводе с Полиной Дибровой. Источник не раскрывает, что происходило за закрытыми дверями отельных номеров. Сам Дибров не давал комментариев по поводу этого инцидента.

Журналисты задались вопросом, что делает похожий на ведущего Диброва левой рукой с девушкой, которая стоит рядом. В каком именно отеле произошел инцидент, не уточняется.

Ранее Дибров сосредоточился на новом музыкальном проекте в коллаборации с сестрами-близнецами Катей и Волгой Король. Артистки сообщили, что ведущий сохраняет тактичность и корректность в общении после развода и уделяет внимание детям, а также продолжает профессиональную деятельность.

Дмитрий Дибров
мужчины
девушки
телеведущие
