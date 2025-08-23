Диброва на фоне развода заметили с двумя блондинками-близняшками Дибров оказался в компании близняшек Кати и Волги Король после развода с женой

Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно объявивший о расставании с супругой Полиной, сосредоточился на новом музыкальном проекте, сообщили KP.RU сестры-близнецы Катя и Волга Король. Они организовали музыкальную коллаборацию с телезвездой в его домашней студии. Артистки отметили, что Дибров сохраняет тактичность и корректность в общении после развода, уделяет внимание детям и продолжает профессиональную деятельность.

Идея создать музыкальную коллаборацию с Димой появилась у нас около месяца назад. За это время мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров, — сказали близняшки.

Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский опроверг слухи о спорах между супругами относительно детей и имущества. В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что вопросы алиментов уже урегулированы, а воспитание детей будет осуществляться совместно обоими родителями. Добровинский отметил, что официальный развод может быть оформлен уже в сентябре, однако на данный момент судебный процесс еще не начат.

До этого юрист Екатерина Гордон сообщила о приобретении бизнесменом Романом Товстиком подмосковного особняка стоимостью 141 млн рублей для супруги Диброва. Согласно предоставленной информации, сделка по покупке недвижимости была заключена еще в марте текущего года и объект предназначен для совместного проживания.