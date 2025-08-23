Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 августа 2025 в 17:28

Диброва на фоне развода заметили с двумя блондинками-близняшками

Дибров оказался в компании близняшек Кати и Волги Король после развода с женой

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров, недавно объявивший о расставании с супругой Полиной, сосредоточился на новом музыкальном проекте, сообщили KP.RU сестры-близнецы Катя и Волга Король. Они организовали музыкальную коллаборацию с телезвездой в его домашней студии. Артистки отметили, что Дибров сохраняет тактичность и корректность в общении после развода, уделяет внимание детям и продолжает профессиональную деятельность.

Идея создать музыкальную коллаборацию с Димой появилась у нас около месяца назад. За это время мы уже записали с Димой две композиции. Песни сейчас на стадии аранжировки. Мы удивились, каким профессионалом в музыке оказался Дмитрий Дибров, — сказали близняшки.

Ранее адвокат Диброва Александр Добровинский опроверг слухи о спорах между супругами относительно детей и имущества. В беседе с NEWS.ru юрист подчеркнул, что вопросы алиментов уже урегулированы, а воспитание детей будет осуществляться совместно обоими родителями. Добровинский отметил, что официальный развод может быть оформлен уже в сентябре, однако на данный момент судебный процесс еще не начат.

До этого юрист Екатерина Гордон сообщила о приобретении бизнесменом Романом Товстиком подмосковного особняка стоимостью 141 млн рублей для супруги Диброва. Согласно предоставленной информации, сделка по покупке недвижимости была заключена еще в марте текущего года и объект предназначен для совместного проживания.

разводы
Дмитрий Дибров
музыка
шоу-бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» разгромил «Динамо» и прервал серию без побед в чемпионате России
СКА на три года подписал нападающего Голдобина
Стало известно о зверствах ВСУ после отхода из Клебан-Быка
Стало известно, что за элитный батальон ВСУ бежал из Клебан-Быка
Стало известно о перехвате беспилотника над Тулой
Рогов фразой «сине-желтая тряпка» ответил Зеленскому на слова о России
В ЕС проболтались, сколько Киеву дали средств с замороженных активов России
Названа сумма, которую россияне потратили на лабубу
Вызывающий танец в Турции теперь грозит туристке тюрьмой
«Дубайская биржа»: звезда «Универа» показала себя в белье и чулках
ВСУ атаковали Курскую область в священный для России праздник
Бывший вице-премьер Татарстана может лишиться имущества на 651 млн рублей
Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Сын Чикатило «восстал» из мертвых
Над одним из районов Петербурга сбили украинский дрон
Блогера Арсена Маркаряна задержали: что известно, причина, как накажут
Дочь Кэтрин Зеты-Джонс показала фигуру в крошечном бикини
В США объявили мобилизацию национальной гвардии
Россиян в одном регионе попросили не посещать общественные места из-за БПЛА
Российские силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника за три часа
Дальше
Самое популярное
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
Общество

Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем
Общество

Готовим драники без муки — облегченный вариант, едим и худеем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.