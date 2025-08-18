Любовник Дибровой купил ей особняк за 141 млн рублей Юрист Гордон: Товстик купил Дибровой дом за 141 млн рублей для совместной жизни

Бизнесмен Роман Товстик купил жене актера Дмитрия Диброва фотомодели Полине особняк в Подмосковье за 141 млн для совместной жизни, сообщила юрист Екатерина Гордон в Telegram-канале. По ее словам, дом был приобретен еще в марте этого года.

Товстик <…>, похоже, подмахнул брачник (брачный договор. — NEWS.ru) жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной Дибровой. <…> Рядом с Дибровым, кстати. Удобно, — написала Гордон.

Ранее Гордон сообщала, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице Дибровой. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.

Позже стало известно, что жена Диброва неожиданно попала в кадр его ночного прямого эфира в Twitch. Во время трансляции, посвященной теме измен и разводов, в объектив вошла Полина и предложила супругу чай. Пара не стала комментировать ситуацию.