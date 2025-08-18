Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 20:14

Любовник Дибровой купил ей особняк за 141 млн рублей

Юрист Гордон: Товстик купил Дибровой дом за 141 млн рублей для совместной жизни

Полина Диброва Полина Диброва Фото: Владимир Гердо/ТАСС/ТАСС

Бизнесмен Роман Товстик купил жене актера Дмитрия Диброва фотомодели Полине особняк в Подмосковье за 141 млн для совместной жизни, сообщила юрист Екатерина Гордон в Telegram-канале. По ее словам, дом был приобретен еще в марте этого года.

Товстик <…>, похоже, подмахнул брачник (брачный договор. — NEWS.ru) жене, ибо уже в марте прикупил дом, где спокойно проживает с Полиной Дибровой. <…> Рядом с Дибровым, кстати. Удобно, — написала Гордон.

Ранее Гордон сообщала, что Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице Дибровой. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.

Позже стало известно, что жена Диброва неожиданно попала в кадр его ночного прямого эфира в Twitch. Во время трансляции, посвященной теме измен и разводов, в объектив вошла Полина и предложила супругу чай. Пара не стала комментировать ситуацию.

Россия
шоу-бизнес
Дмитрий Дибров
Полина Диброва
бизнесмены
покупки
особняки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп назвал возможный срок решения вопроса об отправке войск США в Киев
Стало известно об избиении любовника Полины Дибровой
Пришел грустный, в черном костюме: фото встречи Трампа с Зеленским
Зеленский раскрыл, как Украине обеспечат гарантии безопасности
Конец СВО на условиях России? Переговоры Трампа и Зеленского: что известно
Трамп рассказал о перспективах представления гарантии безопасности Украине
Яблочный Спас: история и традиции праздника
Чумакова экстренно прооперировали
Трамп оценил встречу с Путиным шансом на получения результата по Украине
«Подсчитывал суммы и ругался»: Суханкина рассказала о бывшем муже
Украину удалось склонить к признанию одного условия для урегулирования
Трамп ответил, нужно ли прекращение огня для переговоров по Украине
Трамп дал прогноз по трехсторонней встрече с Путиным и Зеленским
Трамп раскрыл, кому будет первый звонок после встречи с Зеленским
Трамп назвал главное желание Путина по Украине
Трамп подшутил над положением Зеленского на Украине
Паника ВСУ, жесточайшие бои: ситуация на фронтах СВО вечером 18 августа
Зеленский сделал заявление о проведении выборов на Украине
Стало известно, почему на самом деле Галкин женился на Пугачевой
Захарова показала, где место Великобритании в переговорах по Украине
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.