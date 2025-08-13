Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 10:59

Дибров и его супруга Полина намекнули на воссоединение семьи

Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной внезапно появились в прямом эфире

Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

В конце июля появилась информация, что телеведущий Дмитрий Дибров расстается с супругой Полиной, которая якобы уже нашла нового возлюбленного. Поклонники предполагали, что пара давно живет отдельно, однако неожиданно жена шоумена попала в кадр его ночного прямого эфира в Twitch.

Мой небольшой отпуск подошел к концу, и мы начинаем эфиры с по-настоящему жаркой темы! Сегодня вместе с вами, дорогие зрители, обсудим супружескую измену и развод. Про это написано бесчисленное количество строк, спето песен и произнесено слов, но, уверен, мне удастся вас удивить! Не переключайтесь!заявил Дибров.

Во время трансляции, посвященной теме измен и разводов, в объектив неожиданно вошла Полина и предложила супругу чай. Пара не стала комментировать ситуацию прямо в эфире.

Ранее адвокат Екатерина Гордон сообщила, что бизнесмен Роман Товстик ограничил общение бывшей жены Елены с детьми и перевез их к любовнице Полине Дибровой. Она опровергла слухи о выплате миллиарда рублей и заявила, что детей настраивают против матери. Гордон назвала это шантажом, и уточнила, что Елена намерена бороться за детей. Развод пары еще не завершен.

