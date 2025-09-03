«Хуже «голой» вечеринки»: как накажут Егора Крида за разврат на концерте

Недавний концерт певца Егора Крида в «Лужниках» стал одним из самых скандальных за последнее время. Артист показал номера, которые вышли далеко за рамки указанной на билетах маркировки 12+. Шоу Егора уже сравнили с «голой» вечеринкой. А глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила проверить певца на предмет развратных действий во время выступления. Почему артисты позволяют себе играть в «голую» вечеринку на сцене, кто должен отвечать за такие шоу, NEWS.ru рассказали эксперты.

Кто из российских звезд устраивал «разврат» на сцене

Флагманом «разврата» можно считать концерт Глюкозы в Красноярске летом 2024 года. Тогда певица вышла на сцену, по сообщениям СМИ, под веществами. Она трогала себя за интимные места, танцевала странные эротические танцы и практически не пела.

На концерте были мамы с детьми-подростками. Родители написали письма в общественные организации с просьбой проверки выступления певицы. Артистка пыталась оправдать свое поведение в СМИ тем, что она была на антидепрессантах, потому что у нее недавно умерла бабушка. Но это не помогло.

По итогу общественники «отменили» Глюкозу. После этого, сколько бы ни старалась команда пиарщиков певицы, ей не удалось вернуть былую репутацию. Сейчас Глюкоза сменила имидж, выступает в небольших андеграунд клубах и на вечеринках.

В то же лето «прилетело» от общественников и певице Ольге Бузовой. После концерта в Уфе в честь Дня защиты детей, на котором выступила артистка, Следственный комитет, получил жалобы от пользователей соцсетей. Певице припомнили слишком откровенный наряд не для детских глаз, а также откровенные танцы.

В этом году первым отличился певец Сергей Лазарев. В июле на концерте в Сочи во время выступления певец и «подтанцовка имитировали секс на сцене», писали в соцсетях. Маркировка шоу была 16+. Многие родители пришли на концерт с детьми в возрасте от девяти лет, потому что считали «Сергея интеллигентным».

На «развратные» танцы Лазарева обратил внимание глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он написал обращение в Министерство культуры с просьбой «проверить певца на развращающие молодежь действия». NEWS.ru Бородин рассказал, что по итогам проверки «ничего зазорного в номерах Лазарева не нашли».

Крид пошел дальше Лазарева. Его концерт был промаркирован 12+. На шоу пришли дети вместе с родителями. В одном из концертных номеров подтанцовка Крида продемонстрировала танцы, больше похожие на па девушек из стрип-дэнс. В конце песни Егор поцеловал взасос одну из танцовщиц.

После этого концерта главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной пришло, по ее словам, много жалоб на артиста. Она направила обращения в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить выступление певца на предмет «умышленного совершения развратных действий в отношении несовершеннолетних». Егор не стал отмалчиваться и написал пост в соцсетях. В нем он напомнил Екатерине, как она якобы «целовалась с SHAMAN» при детях. Но обещал пересмотреть концертные номера.

Как могут наказать Крида и других исполнителей за «разврат» на сцене

Продюсер Павел Рудченко считает, что Крид перегнул палку. Его номера не подходят под возрастной ценз 12+. Эксперт сказал NEWS.ru, что маркировки на билетах, анонсах, рекламе ставит организатор, который заранее обсуждает с артистом, под какую публику попадает его шоу. В данном случае Рудченко считает, что Егор занизил возраст аудитории, чтобы пришло больше людей на концерт. Но спрашивать будут с организаторов, и наказывать тоже их.

«Чем ниже маркировка, тем больше аудитории можно привлечь. То есть молодежь подпадает под 12 +. Если бы было 16+ или 18+, уже соответственно было меньше аудитории. Егор Крид работает на молодую аудиторию и рекламируется через стриминговые сервисы популярные у молодежи», — объяснил продюсер.

Виталий Бородин, у которого не получилось привлечь к ответственности Сергея Лазарева, считает, что, если в дело вмешалась Екатерина Мизулина, возможно, это приведет к результату. Наказать за «развратное» шоу могут по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

«Если Следственный комитет усмотрит здесь правонарушение, максимум, что может грозить организаторам, — штраф до 40 тысяч рублей. Но не более того», — объяснил глава ФПБК.

Политик и депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что с артиста как с творческого человека, который живет в своем мире, спроса нет. Это организаторы должны тщательно изучать программу шоу, прежде чем ставить маркировку, а не верить певцам на слово.

«С артистов спроса нет. Они в своем мире. А вот если мы будем как следует штрафовать организаторов концертов и продюсеров артистов, тогда, наверное, сможем навести порядок», — отметил политик.

Андрей Кормухин, лидер общественного движения «Сорок сороков», предлагает наказывать именно артистов за концерты, подобные тому, что прошел у Крида. Только не штрафовать, а отправлять в зону боевых действий.

«Наш президент поставил задачу и издал закон, по которому мы должны воспитывать в детях нравственно-духовные ценности. Номера на концерте артиста нарушают обозначенный президентом курс, а также подпадают под административную статью. Они сродни „голой“ вечеринке. Но я предлагаю не наказать штрафом, а на законных основаниях отправить артиста на СВО. Чтобы он посмотрел, за что борются наши ребята. И возможно, поменял свои взгляды на собственные шоу», — объяснил Кормухин.

