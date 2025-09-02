Мизулина назвала концерт Крида «голой вечеринкой» Мизулина обратится в СК после жалоб на концерт Крида в Лужниках

Руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросит Следственный комитет России и Генпрокуратуру проверить концерт артиста Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) в Лужниках 30 августа. В своем Telegram-канале она назвала происходящее на сцене «голой вечеринкой», отметив, что свидетелями разврата стали дети — концерт был заявлен как 12+.

Направим обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних, — написала она.

Мизулина также задалась вопросом, уместен ли такой концерт в период СВО, когда на фронте ежедневно гибнут люди. Кроме того, у нее возникли вопросы и к самой площадке.

До этого Крид появился на премьере психологического триллера «Вниз» в компании мамы Марины Булаткиной и отца Николая Булаткина. Родители решили поддержать сына, который исполнил главную роль в картине вместе с Анфисой Черных и Игорем Миркурбановым. Сюжет рассказывает о молодой паре, застрявшей в лифте с подозрительным незнакомцем, который знает об их личной жизни слишком много.