01 сентября 2025 в 21:02

Егор Крид появился на публике вместе с родителями

Егор Крид Егор Крид Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) появился на премьере психологического триллера «Вниз» в компании мамы Марины Булаткиной и отца Николая Булаткина, передает корреспондент NEWS.ru. Родители решили поддержать сына, который исполнил главную роль в картине.

Для выхода в свет певец выбрал черную рубашку и брюки такого же цвета. Отец знаменитости предпочел строгий костюм. Мама Егора Крида появилась на красной ковровой дорожке в брюках и светлой просторной накидке. Свой образ она дополнила черным клатчем. На кадрах видно, как певец тепло приобнял родителей во время позирования.

Российский психологический триллер от режиссера Марюса Вайсберга выйдет в прокат 4 сентября. Егор Крид исполняет одну из главных ролей вместе с Анфисой Черных и Игорем Миркурбановым. Сюжет рассказывает о молодой паре, застрявшей в лифте с подозрительным незнакомцем, который знает об их личной жизни слишком много.

Ранее уехавший из России актер Андрей Бурковский трогательно поздравил маму с 66-летием. Он опубликовал ее фото в кокошнике и написал о своих теплых чувствах. В своем послании артист пожелал родительнице здоровья и побольше улыбок.

