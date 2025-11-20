Крид получил личную благодарность от Лукашенко Крид пообещал провести концерты в Белоруссии после письма Лукашенко

Певец Егор Крид (настоящая фамилия Булаткин) в своем Telegram-канале рассказал о том, что получил благодарственное письмо от президента Белоруссии Александра Лукашенко. В ответ артист пообещал провести стадионные концерты в Минске.

Укрепляем международные связи и братство между нашими странами! Спасибо и Вам за добрые слова, Александр Григорьевич. Скоро точно сделаем незабываемые стадионные концерты в Минске! — заявил музыкант.

Ранее в Башкирии жители выступили с требованием лишить Егора Крида звания заслуженного артиста республики. Причиной стало использование ненормативной лексики в его песнях. Петиция с соответствующим требованием собрала более 700 подписей.

До этого стало известно, что Крид повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». Теперь его райдер включает требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками, проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля с шампунями его бренда, личным кальянщиком и круглосуточной охраной.