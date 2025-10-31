Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 16:33

Mash: ореховый бизнес отца Егора Крида задолжал за «коммуналку»

Mash: компания отца Егора Крида задолжала 40 тыс. рублей пензенскому водоканалу

Егор Крид Егор Крид Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что компания «Унитрон пром», принадлежащая отцу певца Егора Крида Николаю Булаткину, задолжала 40 тыс. рублей пензенскому водоканалу за загрязнение канализационных стоков. По информации канала, предприятие, перерабатывающее орехи, превысило нормативы сброса производственных отходов в систему водоотведения.

Как отметили в канале, это не первый случай образования задолженности у бизнесмена — за 2024–2025 годы с отца звездного исполнителя уже взыскали более 550 тыс. рублей долга за водопользование.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что бывший футболист сборной России Павел Погребняк задолжал налоговой почти 22 млн рублей. По информации канала, в случае если спортсмен не погасит задолженность в ближайшее время, ему грозят блокировка банковских счетов и запрет на выезд за пределы страны.

До этого стало известно, что уехавший из России актер Семен Трескунов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оставил своей семье долги на сумму в 200 тыс. рублей. Около 70 тыс. артист задолжал за коммунальные услуги с 2021 года, еще 90 тыс. — штрафы за нарушение закона об иноагентах. Разбираться с долгами приходится его родственникам, которые решили откреститься от актера.

