Егор Крид резко поднял ценник на выступления после скандального концерта Певец Егор Крид увеличил стоимость своих выступлений до 12 млн рублей

Российский исполнитель Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) повысил гонорар за свои выступления после скандального концерта в «Лужниках» — теперь его услуги оцениваются в 12 млн рублей, передает Telegram-канал SHOT. В прошлом году артист зарабатывал 10 млн рублей за участие в частных мероприятиях.

По информации канала, при организации мероприятий также необходимо предусмотреть затраты на требования артиста к транспорту. Например, Крид и его команда предпочитают автомобили Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux, возраст которых не превышает трех лет. В салоне должны быть предусмотрены Bluetooth-колонка JBL и ортопедические подушки для комфортного передвижения.

Певец предпочитает останавливаться в роскошном президентском люксе пятизвездочного отеля, где его ждут широкие кровати и плотные шторы black out. В ванной комнате он требует наличие шампуней только от своего бренда. Среди других пожеланий — присутствие личного кальянщика с двумя кальянами и круглосуточное присутствие охранника у номера.

Ранее Крид рассказал в Telegram о встрече с Дональдом Трампом — младшим на форуме IBA в Стамбуле. По его словам, общение с ним было продуктивным и вдохновляющим. Музыкант выразил надежду на новую встречу в США.