29 сентября 2025 в 22:14

«Круто»: Егор Крид рассказал о встрече с сыном американского президента

Егор Крид похвастался встречей с Дональдом Трампом — младшим в Стамбуле

Егор Крид Егор Крид Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Российский рэпер Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) рассказал в Telegram-канале, что на форуме Международной ассоциации бокса (IBA) в Стамбуле познакомился с Дональдом Трампом — младшим. По словам музыканта, он отлично провел время в обществе сына президента США.

Круто пообщались за ужином, и было действительно продуктивно и вдохновляюще! Обязательно как-нибудь увидимся в Штатах и также будем рады видеть его как-нибудь в Москве! написал Крид.

Он напомнил, что президент IBA Умар Кремлев пообещал устроить для американского президента Дональда Трампа масштабное музыкально-спортивное мероприятие. Крид подчеркнул, что обязательно встретится с Трампом-младшим в США.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием проверить концерт Крида в «Лужниках», который состоялся 30 августа. Она назвала происходящее на сцене «голой» вечеринкой.

До этого певица Ольга Бузова заявила, что музыкантом можно гордиться, а его выступления — пример правильных ценностей для молодежи. Она подчеркнула, что Крид способен находить общий язык с юной аудиторией, и назвала это важным качеством.

