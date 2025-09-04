Цыганова предрекла неутешительные последствия после выступления Крида

Саммит ШОС — 2025
Певица Вика Цыганова раскритиковала концерт Егора Крида в «Лужниках», передает «Абзац». Поводом стал поцелуй артиста с одной из танцовщиц, показанный на большом экране во время выступления.

Концерт Крида — это уже предел. Мне кажется, что все нынешние певцы вышли из ада. Я думаю, что он должен выступать только на сатанинских вечеринках. Это порнография. Как говорил Евстигнеев: «Если артист снял штаны, значит, он уже не артист», — подчеркнула Цыганова.

Певица отметила, что Крид никогда не был артистом, как и страха перед богом. А теперь, по ее мнению, после увиденного дети могут превратиться в животных и начать совокупляться на улицах.

Что он творит? Страха Божьего нет. После увиденного дети превратятся в животных и пойдут совокупляться на улицах. Вот увидите, скоро такое произойдет, — заключила Цыганова.

Ранее певица раскритиковала образ и творчество своей коллеги Надежды Кадышевой, заявив, что ее стиль «напоминает фрика», а песни не несут русской идентичности. Она связала популярность солистки «Золотого кольца» с потребительскими тенденциями времени и усомнилась, что такое творчество может привить молодежи традиционные ценности.

