Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста

В Башкирии жители потребовали лишить певца Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин) звания Заслуженного артиста республики после его концерта в Уфе. Петиция на портале change.org собрала более 700 подтвержденных подписей. Поводом стало использование артистом ненормативной лексики в песнях.

Прошу рассмотреть возможность аннулирования выданного Егору Криду звания Заслуженный артист Республики Башкортостан, а также привлечения к ответственности лиц, инициировавших выдачу и принятия решения о выдаче звания. Основанием мы считаем тот факт, что в контенте с участием Егора Крида есть песни с ненормативной лексикой, — говорится в петиции.

В тексте документа указаны конкретные песни, вызвавшие недовольство: «Бери в рот», «Pussy Boy», «Грустная песня», «Гучи» и «Зажигалки». Авторы обращения требуют проверить решение региональных властей и принять меры против инициаторов награждения.

Ранее Крид повысил гонорар за выступления до 12 млн рублей после скандального концерта в «Лужниках». Теперь его райдер включает требования к транспорту — Mercedes-Maybach S-Класс и Mercedes V-Класс Lux не старше трех лет с Bluetooth-колонкой JBL и ортопедическими подушками, проживание в президентском люксе пятизвездочного отеля с шампунями его бренда, личным кальянщиком и круглосуточной охраной.