21 августа 2025 в 18:15

Лазарев и Кудрявцева заговорили о возобновлении отношений

Лазарев публично предложил Кудрявцевой вновь сойтись

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев заявил, что его бывшая экс-возлюбленная телеведущая Лера Кудрявцева хочет возобновить отношения. Так в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) артист иронично высказался о клипе Кудрявцевой и Екатерины Гордон «Медляк», в котором принял участие.

Лерка, конечно, все еще сохнет по мне. Даже песню мне посвятила, спела с подружкой Катей Гордон. Предлагает тряхнуть стариной и вернуться. Сижу, думаю над предложением... Обсудим на «Новой волне», как раз ведем с Лерой открытие сезона, — написал Лазарев.

Кудрявцева, в свою очередь, показала сообщение от бывшего возлюбленного со словами: «Быстро пиши, что ты тоже сохнешь по мне».

Конечно, сохну, но людям об этом знать необязательно, — ответила она Лазареву.

Тем временем продюсер Сергей Дворцов выразил мнение, что Кудрявцева скоро подаст на развод. Он считает, что она уже находится на грани и ищет поддержки у подписчиков.

Ранее поклонники Кудрявцевой начали выражать телеведущей слова сочувствия после выходки ее супруга Макарова. Мужчина вышел в Сеть и призвал свою жену успокоиться — таким образом он отреагировал на ее публичное признание в алкогольной зависимости спортсмена. Он ответил Кудрявцевой в нецензурной форме.

Сергей Лазарев
кудрявцева
шоу-бизнес
культура
