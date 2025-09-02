Против Глюкозы могут возбудить дело из-за участия в несогласованном рейве Глава ФПБК Бородин призвал арестовать Глюкозу за участие в несогласованном рейве

Певица Глюкоза должна понести наказание за участие в несогласованном рейве в Кронштадте, как и организаторы мероприятия, заявил NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, артистка совершала развратные действия на концерте, где могли присутствовать несовершеннолетние.

Не только организаторы, но и артисты должны понести наказание за участие в этом несогласованном рейве, включая Глюкозу. Концерт не одобрили власти, а значит, там наверняка были несовершеннолетние, возможно, распивали алкоголь. И Глюкоза выступала в откровенном наряде, танцы ее тоже были, мягко говоря, нескромными. Это как минимум административная ответственность, которая подразумевает наказание вплоть до ареста на 15 суток. А если информация о несовершеннолетних на концерте подтвердится, вполне могут завести и уголовное дело. Мы сегодня обратимся, чтобы местная полиция составила административный протокол на Глюкозу, — отметил Бородин.

Глава ФПБК уверен, что организаторы данного мероприятия и выступающие на нем артисты понесут заслуженное наказание. Он также добавил, что, несмотря на звездный статус Глюкозы, она обязана соблюдать закон и уважать граждан России.

Известно, что в полицию Кронштадта поступило более 200 звонков с жалобами на рейв в центре города. Мероприятие длилось больше суток. Помимо Глюкозы, на нем выступило еще порядка 25 менее известных исполнителей.

Ранее рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) сообщил о переносе концертов в США. Он объяснил это трудностями с визой. Артист поделился документом, который подтверждает, что американское консульство отказало ему в получении документов.